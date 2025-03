Centri estivi del comune di Verona, via alle iscrizioni: tariffe, date e tutte le info

Centri ricreativi estivi di Verona, aprono le iscrizioni: ecco come fare.

Dal 2 aprile sono aperte le iscrizioni, da effettuarsi on-line collegandosi al sito www.comune.verona.it, ai Centri Estivi Ricreativi (Cer) organizzati dall’assessorato alle Politiche educative e Scolastiche del Comune di Verona per accogliere i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. I Cer saranno avviati dal 16 giugno fino al 29 agosto.

Il servizio, che da oltre 10 anni viene proposto ad un prezzo bloccato, ha dovuto quest’anno tenere conto dell’incremento dei costi avvenuti nel tempo con lievi aggiornamenti.

“Gli impegni lavorativi delle famiglie restano molto intensi anche d’estate – evidenzia l’assessora alle Politiche educative e Scolastiche Elisa La Paglia –, per questo i centri estivi, comunali e non, sono diventati servizi fondamentali per il benessere delle ragazze e dei ragazzi e per la conciliazione vita lavoro dei genitori”.

Novità tariffe.

La necessità di rispondere adeguatamente alla crescente domanda del servizio da parte di bambini con fragilità che hanno bisogno di accompagnamento, che comporta maggiori costi per il personale dedicato, tenuto anche conto dell’incremento nel tempo dei costi del servizio, in esito agli adeguamenti contrattuali, l’amministrazione ha dovuto apportato lievi aggiornamenti alle tariffe, modulati rispetto alle diverse fasce Isee.

Un aumento variabile da un minimo del 5% (nella fascia più bassa 0 – 6.500 Isee) ad un massimo 20% (a partire da 15 mila euro Isee).

Nel concreto i costi per il turno di una settimana passano, con l’incremento minimo del 5% da 21 a 22 euro; con l’incremento massimo del 20%, per l’Isee maggiore di 30 mila euro, da 64 a 76 euro (tariffa più alta applicata). Sono previste tariffe agevolate per il secondo e successivi figli se frequentanti gli stessi turni del primo figlio iscritto e per utenti con disabilità certificata da autorità competenti.

I Cer saranno avviati il 16 giugno 2025 (con il turno Pre-Cer per la sola scuola primaria) e si concluderanno il 29 agosto 2025, con la sospensione delle due settimana di Ferragosto.

Questi i turni nel dettaglio.

Per i/le bambini/e dai 3 ai 6 anni

1° turno dal 30/06/25 all’11/07/25

2° turno dal 14/07/25 al 25/07/25

3° turno dal 28/07/25 all’8/08/25

4° turno dal 25/08/25 al 29/08/25

Per i/le bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 12 anni (14 anni se con disabilità certificata dalle competenti autorità)

Pre-Cer dal 16/06/25 al 27/06/25

1° turno dal 30/06/25 all’11/07/25

2° turno dal 14/07/25 al 25/07/25

3° turno dal 28/07/25 all’8/08/25

4° turno dal 25/08/25 al 29/08/25

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line collegandosi al sito www.comune.verona.it dal 2 al 21 aprile 2025. I posti, in base alle modifiche già introdotte lo scorso anno, saranno assegnati, fino ad esaurimento della disponibilità, secondo una graduatoria formulata sulla base di punteggi attribuiti per i seguenti requisiti:

residenza del minore iscritto nel Comune di Verona;

entrambi i genitori lavoratori/genitore unico lavoratore/entrambi i genitori impegnati in percorso di studio con frequenza o tirocinio obbligatorio nel periodo richiesto/genitore unico impegnato in percorso di studio con frequenza o tirocinio obbligatorio nel periodo richiesto;

disabilità certificata di un familiare convivente diverso dal minore iscritto;

numero di figli presenti in famiglia;

minore assistito dai Servizi Sociali del Comune di Verona;

attestazione Isee, con punteggio diverso attribuito a diverse fasce Isee;

A parità di punteggio, compatibilmente con i posti disponibili, la precedenza sarà accordata nell’ordine, secondo i seguenti criteri:

fratello/sorella per i quali viene richiesto lo stesso turno nella stessa sede;

genitore unico che lavora;

Isee più basso;

età anagrafica minore.

I bambini/ragazzi con disabilità certificata avranno priorità di accesso extra graduatoria compatibilmente con la possibilità di assegnare la necessaria assistenza.

Le graduatorie provvisorie per singola sede Cer e per singolo turno saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Verona successivamente alla chiusura dei termini per le iscrizioni. Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie chiunque abbia interesse legittimo può presentare una richiesta motivata di riesame del punteggio assegnato. Subito dopo saranno sul sito web istituzionale del Comune di Verona le graduatorie definitive.

A chiusura dei termini per le iscrizioni sarà possibile utilizzare la medesima modalità on line per accedere ad una specifica graduatoria, calcolata periodicamente e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Verona, per eventuali domande fuori termine, che saranno prese in considerazione nel caso si rendano disponibili posti dopo aver soddisfatto tutte le richieste pervenute entro i termini e le relative liste d’attesa.

Queste le sedi Cer, dei Centri estivi di Verona.

Per i bambini/e dai 3 ai 6 anni

Scuola dell’Infanzia Comunale BENTEGODI – Via Bertoni, 8

Scuola dell’Infanzia Statale ARCOBALENO – Via Duse,15 (1° e 2° turno)

Scuola dell’Infanzia Comunale CARSO – Via Carso, 11

Scuola dell’Infanzia Statale RODARI, Via Bassone, 169 – (1° e 2° turno)

Scuola dell’Infanzia Comunale DALL’OCA BIANCA – Via Gela, 21

Scuola dell’Infanzia Comunale DI CAMBIO – Via di Cambio, 13

Scuola dell’Infanzia Statale DEI CILIEGI – Via Bisenzio, 11

Scuola dell’Infanzia Comunale 1° MAGGIO – Via Teodolinda, 1

Scuola dell’Infanzia Comunale VILLA COZZA – Via Ponchielli, 14

Scuola dell’Infanzia Comunale DAI LIBRI – Via G.Dai Libri, 5

Scuola dell’Infanzia Comunale MONTESSORI – Via Bonalino, 1

Scuola dell’Infanzia Comunale MONTE TESORO – Via Gallizioli, 2

Per i ragazzi/e dai 6 ai 12 anni

(14 anni se con disabilità certificata dalle competenti autorità)

Scuola Primaria BARBARANI – Via del Carroccio, 9

Scuola Primaria FARINATA DEGLI UBERTI – Via Fabbricato Scolastico, 8

Scuola Primaria VILIO, Via Bassone, 26/a (1° e 2° turno)

Scuola Primaria MONSIGNOR CHIOT – Via Di Cambio, 17

Scuola Primaria EUROPA UNITA – Via Rodi, 15

Scuola Primaria DEI CILIEGI – Via Bisenzio, 9

Scuola Primaria ARIOSTO – Via Ippogrifo, 2

Scuola Primaria FORTI – Via Badile, 99

Scuola Primaria RODARI – Via Cipolla, 60

Scuola Primaria DON MERCANTE – Via Dolomiti, 59.