Metalmeccanici in rivolta: sciopero di 8 ore a Verona contro il “muro delle aziende”

Verona, metalmeccanici sul piede di guerra: sciopero di 8 ore per il rinnovo del contratto, “trattative al collasso”.

Il prossimo 28 marzo, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero generale di otto ore per tutte le industrie metalmeccaniche di Verona associate a Federmeccanica e Assistal. Questo sciopero è stato deciso dopo che i negoziati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) sono falliti.

I sindacati hanno spiegato che “le associazioni datoriali non hanno accettato le richieste presentate dai sindacati, che erano sostenute da quasi mezzo milione di metalmeccanici in tutta Italia. In particolare, le associazioni datoriali hanno ignorato la piattaforma proposta dai sindacati e, dopo ben 7 incontri, hanno presentato una loro contropiattaforma che non ha tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, specialmente in un momento economico difficile”.

La contropiattaforma proposta dalle aziende è stata giudicata inaccettabile da Fim, Fiom e Uilm, in quanto: “Non prevedeva aumenti salariali certi né affrontava temi cruciali come la precarietà lavorativa, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le disparità salariali tra uomini e donne, e la transizione verso un’economia sostenibile.

I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm Verona, Adriano Poli, Martino Braccioforte e Luciano Zaurito, hanno dichiarato: “Le aziende vogliono mantenere lo status quo a discapito dei lavoratori, ma non possono ignorare le difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando e le esigenze di un settore in continua evoluzione, un settore che necessita di investimenti e innovazione e non di mero sfruttamento delle persone e delle risorse. Lo sciopero del 28 marzo è un chiaro segnale che i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche non sono disposti a tollerare ulteriormente questa situazione“.

Verona e provincia, coinvolgono circa 28 mila lavoratori e lavoratrici nel settore metalmeccanico.