Febbre da Lotto: vincita a San Martino Buon Albergo, Treviso fa il botto

La fortuna bacia il Veneto: vincite da capogiro tra Lotto e 10eLotto, San Martino Buon Albergo festeggia.

Fortuna in Veneto con il 10eLotto e il Lotto: tra le città premiate nell’estrazione di martedì 25 marzo c’è anche San Martino Buon Albergo. Qui un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 14mila euro. Il colpo è stato realizzato in un esercizio di Via Sant’Antonio.

A livello regionale, la vincita più alta del 10eLotto è stata registrata a Treviso, con un bottino da 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro giocato in un punto vendita di Borgo Cavalli.

Il Lotto ha regalato gioie anche a Venezia, dove un giocatore ha incassato quasi 24mila euro con un terno e tre ambi sulla ruota lagunare. Complessivamente, il concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, mentre il 10eLotto ha assegnato premi per 27,9 milioni di euro.

Dall’inizio del 2025, il totale delle vincite ha superato 328,9 milioni di euro per il Lotto e 968 milioni di euro per il 10eLotto.