La svolta delle farmacie di Verona: le grandi novità del 2026

Nelle farmacie di Verona, grandi novità: si potrà scegliere anche il medico di base.

Le farmacie di Verona chiudono un 2025 da record e con la svolta dei nuovi servizi per il 2026: ecco tutte le novità. Il bilancio del 2025 tracciato da Federfarma Verona evidenzia un legame sempre più stretto con i cittadini, che hanno scelto le farmacie territoriali per oltre 41.818 prestazioni tra esami diagnostici, screening e vaccinazioni.

Un anno di numeri importanti.

Nel corso del 2025, la “Farmacia dei Servizi” ha visto un’adesione massiccia: 24.102 cittadini hanno usufruito delle sperimentazioni tra gennaio e novembre. A questi si aggiungono le oltre 15.000 vaccinazioni antinfluenzali e le circa 2.400 contro il Covid effettuate presso le farmacie dell’Ulss 9 Scaligera nella stagione in corso.

Tra le attività più richieste spiccano la telemedicina (Ecg, Holter cardiaco e pressorio) e il monitoraggio per l’aderenza alle terapie per malattie croniche come diabete e Bpco. Un’evoluzione che ha coinvolto capillarmente anche la provincia: le 114 farmacie rurali sono diventate centri tecnologicamente avanzati, abbattendo le distanze per chi vive lontano dai grandi centri.

Le novità del 2026: cosa cambierà per i cittadini.

Il futuro prossimo, delineato dal Ddl Semplificazioni approvato a fine 2025, promette un’ulteriore rivoluzione nel rapporto tra utenza e sistema sanitario. Ecco le principali novità in arrivo nelle 259 farmacie associate a Federfarma Verona.

Vaccini per i minori: la possibilità di vaccinarsi in farmacia sarà estesa anche alla fascia d’età 12-17 anni.

Scelta del medico: le farmacie potranno supportare i cittadini, specialmente i meno digitalizzati, nella scelta del medico di medicina generale e del pediatra.

Analisi più semplici: sarà possibile effettuare prestazioni analitiche di prima istanza senza i limiti dell’autocontrollo, con un’attestazione valida per il medico curante.

Ricetta annuale per i cronici: per i pazienti con patologie croniche verrà introdotta la ricetta dematerializzata valida per un intero anno.

Dispositivi medici: le farmacie saranno autorizzate alla distribuzione dei dispositivi medici per conto del sistema sanitario.