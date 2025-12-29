Verona scalda i motori: a gennaio torna il Motor Bike Expo

Weekend in sella, la fiera di Verona è pronta per il bagno di folla del Motor Bike Expo 2026.

Motor Bike Expo 2026, la fiera di Verona torna capitale mondiale del motociclismo: il countdown è ufficialmente iniziato. Infatti manca poco all’apertura dei cancelli di Motor Bike Expo 2026. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, Veronafiere si trasformerà nel cuore della cultura motociclistica europea, pronto a ospitare oltre 170 mila visitatori da tutto il mondo.

I numeri di un evento da record.

L’edizione 2026 si preannuncia imponente. La superficie espositiva supererà i 120 mila metri quadrati, suddivisa in 8 padiglioni tematici e 6 aree esterne dinamiche. All’interno di questo spazio, oltre 700 espositori presenteranno le ultime novità del settore, confermando Mbe come un punto di riferimento non solo per il mercato, ma per l’intero stile di vita legato alle due ruote.

Attività e show: programma.

Show e Freestyle. Esibizioni mozzafiato nelle aree esterne.

Demo Ride. La possibilità di testare su strada i nuovi modelli della gamma 2026.

Workshop e Talk. Incontri diretti con piloti professionisti, preparatori di fama internazionale e grandi viaggiatori.

Shopping e Custom. Interi padiglioni dedicati all’abbigliamento tecnico, agli accessori e alle spettacolari moto personalizzate dai migliori artigiani del mondo.

Servizi per i visitatori.

L’evento è pensato su misura per chi la moto la vive ogni giorno. Tutti i motociclisti che raggiungeranno la fiera in sella alla propria moto potranno usufruire del parcheggio gratuito all’interno del quartiere fieristico. Gli orari di apertura saranno continuati, dalle 9 alle 19, offrendo un’intera giornata di intrattenimento, aree food e raduni.