Weekend rosso a Verona, torna l’evento Amarone Opera Prima

Il Consorzio Valpolicella presenta Amarone Opera Prima: appuntamento il 31 gennaio e 1 febbraio.

Il Consorzio Tutela Vini Valpolicella presenta Amarone Opera Prima, l’evento di punta dedicato al “Grande Rosso” della provincia di Verona. L’evento è stato programmato alle Gallerie Mercatali, il 31 gennaio e l’1 febbraio 2026. Qui, esperti e amatori potranno dialogare direttamente con i produttori, scoprendo le sfumature e l’evoluzione di un vino che è simbolo del Made in Italy nel mondo.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per immergersi nella cultura vitivinicola del territorio, offrendo un palcoscenico esclusivo alle nuove annate.

Le degustazioni apriranno ufficialmente le porte a un pubblico di appassionati e operatori del settore.