Controlli della velocità a Verona: la mappa degli autovelox

Verona, controlli velocità: ecco il calendario dei controlli con autovelox e telelaser.

Controlli della velocità a Verona: autovelox, telelaser e le postazioni della Polizia Locale da oggi 29 dicembre al 4 gennaio. La Polizia Locale di Verona intensifica le attività di monitoraggio sulle strade cittadine per garantire la sicurezza stradale e contrastare il fenomeno della velocità eccessiva. Il nuovo piano dei controlli, che copre il periodo da lunedì 29 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026, prevede una presenza costante di pattuglie equipaggiate con autovelox e telelaser.

Le strade sotto osservazione.

Le verifiche dinamiche della velocità interesseranno diversi assi viari strategici della città. Nel dettaglio, le pattuglie saranno in servizio in queste vie.

Via Galileo Galilei.

Via Antonio Badile .

. Via Vigasio .

. Strada dell’Alpo .

. Via Turbina .

. Strada Bresciana.

Oltre alle postazioni mobili, l’amministrazione ricorda che rimane pienamente operativa la postazione fissa autovelox situata sulla Tangenziale Nord, posizionata poco prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità e canali di informazione

Per quanto riguarda l’Ufficio Mobile di Prossimità (UMP), il servizio subirà alcune variazioni nel corso della settimana. L’unità mobile sarà presente esclusivamente nella giornata di sabato 3 gennaio 2026, in occasione del mercato del quartiere Stadio, dove stazionerà dalle ore 7:30 alle ore 15:30. Nelle altre giornate della settimana, il servizio dell’UMP resterà sospeso.