Ancora un’aggressione nel carcere di Verona Montorio, ferito un agente di polizia penitenziaria: la denuncia del sindacato.
Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito all’interno del carcere di Verona Montorio, colpito con un pugno al volto da un detenuto. A darne notizia è il segretario del sindacato Alsippe, Matteo Barbera.
Il poliziotto è stato immediatamente trasportato all’ospedale cittadino, dove i sanitari hanno riscontrato lesioni guaribili in dieci giorni, con il coinvolgimento anche di un occhio.
“Siamo costretti a commentare l’ennesimo episodio di violenza nel carcere di Montorio“, ha dichiarato Barbera, denunciando una situazione lavorativa sempre più critica. Secondo il sindacato, il personale penitenziario opera in condizioni al limite, con carichi di lavoro eccessivi e una persistente mancanza di risposte“.