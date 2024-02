A Verona, durante eventi e sagre, la polizia municipale ha rilevato su 4mila alcoltest che il 39% dei potenziali guidatori erano positivi.

Durante eventi e sagre in 33 comuni di Verona, 4mila persone fanno l’alcoltest, e il 39 per cento di queste supera il limite consentito. Nel 2023, a Verona, la polizia municipale ha rilevato 1.625 violazioni in incidenti stradali. Di queste, 127 multe sono state emesse per guida in stato di ebbrezza e 30 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dati confermati dall’Agenzia di stampa del Comune.

Per contrastare questo problema, è stato avviato il progetto Go Safe, che mira a sensibilizzare e sviluppare la capacità critica delle persone, concentrandosi sull’autopercezione del proprio stato psicofisico. Questo progetto fa parte del Piano Triennale delle Dipendenze della Regione Veneto ed è stato sviluppato in collaborazione tra il Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e la Cooperativa Energie Sociali di Verona.

Durante il 2023, il progetto Go Safe ha continuato l’attività, estendendo il suo intervento su tutto il territorio di Verona e provincia, e partecipando agli eventi più frequentati. L‘obiettivo è stato quello di sensibilizzare le persone sul consumo di alcol, nei luoghi di aggregazione, dove si presuppone si beva quel bicchiere di troppo.

Il progetto illustra inoltre possibili rischi, e promuove atteggiamenti di riduzione del danno e degli incidenti stradali. Gli operatori formati hanno svolto un’azione di informazione e sensibilizzazione, raccogliendo dati sul fenomeno del consumo di alcol.

Numeri preoccupanti.

Nel 2023: 81 uscite in oltre 50 eventi, coinvolte 7100 persone e distribuiti 6045 alcoltest monouso di cui 4292 effettuati. Su 4068 persone testate, il 72% erano uomini e il 37% donne.

Dei 4298 alcoltest effettuati.

Il 61% risultava entro il limite legale per la guida (meno di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue).

Il 19% si collocava tra 0,5 e 0,80 g/l.

Il 16% aveva un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l.

Il 4% superava 1,5 g/l, risultando fuori dal limite legale per la guida.

Complessivamente, il 39% dei test rivelava un tasso alcolico superiore al limite legale. Inoltre, nel 48% dei casi, la percezione del proprio tasso alcolemico era sottostimata, dimostrando come l’uso di alcol possa influenzare la consapevolezza.

Riguardo alla decisione di mettersi alla guida.

Il 21% ha dichiarato di far guidare un’altra persona.

Il 57% ha dichiarato di aspettare prima di guidare.

Il 22% ha ammesso di voler guidare comunque, nonostante superasse il limite legale.

Il 20% delle persone con un tasso alcolemico oltre il limite legale ha ammesso di guidare comunque. Un caso dove è fondamentale intervenire per promuovere una revisione dei comportamenti a rischio.

Chi si è avvicinato alle postazioni Go Safe, ha mostrato interesse ma non il desiderio di cambiare. Le attività si sono svolte in 33 Comuni della Provincia, coinvolgendo le autorità locali e le Pro Loco. Il progetto Go Safe è qui.