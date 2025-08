Fuochi d’artificio a raffica questa sera nella provincia di Verona

“Notte bollente”: dove vedere i fuochi d’artificio stasera in provincia di Verona.

Serata da “fuochi d’artificio” quella di oggi, martedì 5 agosto, in provincia di Verona: 5 spettacoli pirotecnici illumineranno il cielo per la chiusura di altrettante sagre. Un’occasione imperdibile per chi ama musica, atmosfera estiva e fuochi.

Ecco dove.

Caselle di Sommacampagna: alle 21 si esibisce l’Orchestra Tiziano Tonelli, seguita alle 23:50 dallo spettacolo pirotecnico per la chiusura della sagra di San Luigi.

Castagnaro: grande serata per il Perdon d’Assisi con musica e ballo dalle 21:30 con Max DJ, e a mezzanotte i fuochi d’artificio.

Colà di Lazise (località Madonna): l’atmosfera si scalderà con il party revival Disco Fever anni ’80-’90, dalle 21, con i fuochi previsti per le 23:15 in occasione della festa della Madonna della Neve.

San Pietro di Morubio: sul palco alle 21 salirà l’Orchestra Katia Belli, poi a mezzanotte sarà la volta dello spettacolo piromusicale per la festa di San Gaetano.

Vallese di Oppeano: qui l’appuntamento è con l’Orchestra I Magnifici dalle 21 e, a seguire, lo spettacolo piromusicale a basso impatto acustico alle 23:30, ideale anche per chi ha animali o bambini piccoli.