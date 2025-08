Canile Sanitario, la svolta: dopo 40 anni, via libera al nuovo progetto a Verona.

A Verona via libera al nuovo Canile Sanitario: sorgerà in via Binelunghe accanto al Rifugio del Cane, dopo quarant’anni di attese. La giunta comunale ha approvato oggi l’accordo con Ulss 9 Scaligera per spostare la struttura dall’attuale sede di via Campo Marzo a una nuova area in via Binelunghe, appunto, nella Terza Circoscrizione. Qui sorgerà un moderno Polo Veterinario Integrato, grazie anche al finanziamento della Regione Veneto.

Il progetto prevede uno scambio alla pari tra Comune e Ulss 9: Verona acquisirà da Agsm-Aim il terreno di via Binelunghe per poi cederlo all’azienda sanitaria, che costruirà la nuova struttura veterinaria. In cambio, il Comune otterrà l’area dell’attuale canile, che manterrà la sua destinazione urbanistica per i prossimi due anni.

Il nuovo canile sorgerà a fianco del Rifugio del Cane, creando così un centro integrato che consentirà una gestione più efficiente e coordinata dei servizi per gli animali. Il progetto, come sottolineato dalla vicesindaca Barbara Bissoli, è “il frutto di una collaborazione proficua tra istituzioni pubbliche” e punta a migliorare un servizio essenziale per la salute e il benessere animale.

Entusiasta anche il consigliere delegato Giuseppe Rea, che ricorda come l’attuale struttura versi da anni in condizioni critiche: “Basti pensare all’incendio del 2014, che costò la vita a otto cani. Finalmente possiamo dire che il cambiamento è davvero partito”.

Il nuovo Canile Sanitario non solo migliorerà l’accoglienza e le cure per gli animali vaganti e feriti, ma faciliterà anche le adozioni, offrendo un ambiente più sano, sicuro e accogliente. Un tassello fondamentale per trasformare Verona in una città sempre più animal friendly.