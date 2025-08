Diego Basso porta in concerto Morricone al Teatro Romano

Omaggio a Morricone al Teatro Romano con Diego Basso: i proventi saranno devoluti a Aism.

Giovedì 7 agosto al Teatro Romano di Verona, sul palco salirà il Maestro Diego Basso con la sua Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana per un emozionante tributo al genio di Ennio Morricone.

Ma non sarà solo una serata di musica: l’evento ha uno scopo ben più profondo. Parte dell’incasso sarà infatti devoluto all’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sede di Verona, grazie all’impegno dell’associazione Chiave di Solidarietà, promotrice dell’iniziativa.

In scena, oltre cento tra musicisti e artisti, con la partecipazione speciale dei giovani coristi dell’Accademia Lirica di Verona (A.LI.VE Musica). Ospite d’eccezione sarà il celebre flautista Andrea Griminelli, che con Morricone ha condiviso palco ed emozioni, pronto a rievocarne le note più iconiche con la sua sensibilità unica.

“Omaggiare Ennio Morricone in un luogo come il Teatro Romano e per una causa così nobile è per me un onore profondo”, ha dichiarato il Maestro Basso. Le musiche del compositore premio Oscar – da C’era una volta in America a Nuovo Cinema Paradiso, passando per Mission – saranno protagoniste di una serata che si preannuncia ricca di suggestioni e coinvolgimento.

L’evento, alla sua terza edizione, ha conquistato negli anni un pubblico sempre più numeroso, grazie alla formula vincente che unisce la grande musica dal vivo con un’azione concreta di beneficenza a sostegno delle persone colpite da sclerosi multipla e delle loro famiglie.

I biglietti partono da 32 euro e sono disponibili su TicketOne e Box Office.