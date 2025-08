Spaccio a Verona: 38enne beccato con 15 dosi di eroina

Arrestato il 38enne beccato a Verona con 15 dosi di eroina: di nuovo in manette per spaccio.

Era già sotto l’occhio delle forze dell’ordine: 38enne recidivo, beccato a Verona con 15 dosi di eroina pronta per lo spaccio. È successo ieri mattina 4 agosto, intorno alle 7, in Corso Venezia all’incrocio con via Barana.

Durante un normale servizio di pattugliamento, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona hanno notato un 38enne nigeriano – una loro vecchia conoscenza – in sella a una bicicletta. L’uomo, già arrestato a marzo per spaccio e attualmente sottoposto all’obbligo di firma tre volte alla settimana, ha mostrato segni di nervosismo alla vista della pattuglia. Un atteggiamento che ha spinto i militari a procedere con un controllo.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di circa tre grammi di eroina, suddivisi in 15 dosi termosaldate, pronte per la vendita. La confezione in dosi singole ha reso evidente l’intento di spaccio, facendo scattare l’arresto in flagranza.

Il 38enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in via Salvo D’Acquisto. Questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Verona: l’arresto è stato convalidato e, dopo il patteggiamento, l’uomo è stato condannato a otto mesi di carcere e a una multa di 800 euro. La droga è stata sequestrata.