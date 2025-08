Verona, 12 alloggi per famiglie in difficoltà: firmato l’accordo

Emergenza abitativa: firmato l’accordo per riqualificare 12 alloggi per famiglie in difficoltà a Verona.

Verona, firmato l’accordo tra Comune, Cariverona e Iciss: saranno ristrutturati 12 alloggi per famiglie in difficoltà. La Giunta comunale di Verona ha approvato oggi il protocollo d’intesa che segna un passo importante nel potenziamento dell’accoglienza abitativa per famiglie in situazioni di fragilità. L’accordo coinvolge il Comune di Verona, la Fondazione Cariverona e gli Istituti Civici di Servizio Sociale.

Grazie a questa intesa, verranno ristrutturate 12 unità abitative nella residenza Verona Ospitale, di via Corso 9. Gli alloggi, messi a disposizione da Iciss, saranno destinati a famiglie in difficoltà. I lavori saranno finanziati con un contributo di 150 mila euro erogato da Fondazione Cariverona.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione nel rifunzionalizzare il patrimonio pubblico“, ha dichiarato l’assessora alle Politiche abitative Luisa Ceni, evidenziando il valore sociale dell’iniziativa, che unisce pubblico e privato nella promozione di soluzioni concrete per l’emergenza abitativa.