Ronco all’Adige, esplode una bombola in un casolare: un morto

Tragedia a Ronco all’Adige: esplosione in un edificio abbandonato, morto senzatetto 28enne.

Tragedia giovedì sera a Ronco all’Adige: esplosione all’interno di un edificio abbandonato, morto un senzatetto di 28 anni.

Secondo quanto riportato da TgR Rai News, lo scoppio sarebbe stato provocato da una bombola di gas, usata con ogni probabilità per riscaldarsi o cucinare. La vittima viveva nello stabile insieme a un altro giovane, anch’egli senza dimora, che è rimasto illeso ed è stato lui a dare l’allarme, contattando i soccorsi.

L’esplosione ha provocato il crollo delle pareti interne e la distruzione completa della stanza dove si trovava il 28enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato fino all’alba per mettere in sicurezza l’area. L’immobile è ora sotto sequestro. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.