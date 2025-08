Castagnaro, auto piomba sulla folla alla sagra: è panico

Si butta in auto tra la folla, ubriaco e senza patente: terrore alla sagra di Castagnaro.

Domenica notte, alla sagra di Castagnaro, un ragazzo di 21 anni ha seminato il panico tra la folla entrando con l’auto nella zona pedonale.

È successo poco dopo le 23. Il giovane, visibilmente ubriaco, ha forzato le transenne di via Stazione e ha proseguito con l’auto fino a pochi metri dal palco, dove in quel momento era in corso un dj set. Tra lo stupore e la paura dei presenti, molti dei quali famiglie con bambini, alcuni volontari sono riusciti a fermare il veicolo prima che accadesse il peggio.

L’intervento immediato dei carabinieri, già sul posto per monitorare la sicurezza dell’evento, ha evitato conseguenze più gravi. Il ragazzo è stato bloccato, identificato e sottoposto ad accertamenti: era ubriaco e, come se non bastasse, senza patente.

Il giorno dopo è stato portato davanti al giudice, che ha deciso per lui una condanna ai lavori socialmente utili.