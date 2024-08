Ronda della Carità Verona: la raccolta continua anche in agosto

Ronda della Carità di Verona: la raccolta continua anche in agosto.

Ronda della Carità Veron, la raccolta continua anche in agosto: oggetti e cibi si possono portare in via Campo Marzo. La Ronda della Carità di Verona è un’iniziativa nata il 14 febbraio 1995, grazie a un gruppo di amici che hanno deciso di fornire un aiuto concreto alle persone senza dimora della città. Attualmente, oltre 380 volontari dedicano il loro tempo ogni giorno e ogni notte per assistere, supportare e soccorrere chi vive ai margini della società.

Esistono diverse modalità per contribuire all’attività della Ronda della Carità, anche attraverso la donazione di oggetti che non utilizziamo più. Durante tutto il mese di agosto, ogni mattina dalle 7:00 alle 9:30 e il sabato fino alle 12:00, in via Campo Marzo 32, i volontari raccolgono materiale destinato ai senzatetto e ai bisognosi.

La lista.

Luci e lucchetti per biciclette, gilet catarifrangenti, camere d’aria 26-28, pile AAA, spray lubrificante svitol, batterie CR, tè in polvere, zucchero, succhi di frutta, biancheria intima maschile, calze corte, dentifrici e fazzoletti.