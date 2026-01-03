Romeo&Giulietta Run Half Marathon, anche l’Hellas Verona corre per le strade della città.

Ci saranno anche i colori gialloblù alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon: l’Hellas Verona FC annuncia infatti la collaborazione con la Romeo&Giulietta Run Half Marathon, in programma a Verona il 15 febbraio 2026.

Con circa 10mila iscritti complessivi, la Romeo&Giulietta Run Half Marathon rappresenta uno degli appuntamenti podistici più rilevanti del panorama nazionale e internazionale, capace di attirare ogni anno migliaia di atleti e appassionati, inclusi numerosi partecipanti provenienti dall’estero.

Organizzata da GAAC 2007 Verona Marathon ASD, l’edizione 2026 si svolgerà nel periodo di San Valentino, la festa degli innamorati, rafforzando ulteriormente il legame tra l’evento sportivo e Verona, città simbolo dell’amore nel mondo.

L’evento avrà come scenario principale uno dei luoghi simbolo per l’Hellas Verona, ovvero lo stadio Bentegodi. La partenza è infatti prevista in Piazzale Olimpia, di fronte all’impianto che ospita le gare casalinghe della Prima squadra gialloblù, mentre l’arrivo sarà proprio all’interno dell’impianto.

La Società gialloblù per suggellare questa partnership, in accordo con la Romeo&Giulietta Run Half Marathon, ha attivato una sezione dedicata che si chiama Hellas Verona Championship e riserva a tutti i tifosi gialloblù delle tariffe agevolate e benefit esclusivi per partecipare alla mezza maratona, alla Relay Marathon o alla Family Run.

Tutti i partecipanti e gli iscritti all’Hellas Verona Championship faranno anche del bene. Una parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto all’Hellas Verona Foundation.