Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 5 gennaio.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 5 gennaio e per tutta la settimana, fino a domenica 11, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Forte Tomba

via ca’ di Aprili

via Unità d’Italia

Corso Venezia

via Fabbricato Scolastico

via Camillo Cesare Bresciani

Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:

Mercoledì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13.00 al mercato in via Poerio

l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; al mercato in via Poerio Giovedì: 7.30/10.00 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante; indi 10.30/1 3.00 al mercato in via Luigi Prina

gli agenti sono al mercato di via D. Mercante; indi al mercato in via Luigi Prina Venerdì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in Piazza Arditi ; indi 10.30/13.00 l’Ump è al mercato in piazza XVI Ottobre

l’Ump è al mercato in Piazza Arditi l’Ump è al mercato in piazza XVI Ottobre Sabato 7.30/15.30 l’Ump è al mercato dello Stadio; indi 15.30/19.00 l’UMP è presente in Piazza Bra

l’Ump è al mercato dello Stadio; indi è presente in Piazza Bra Domenica 13.30/19.00 l’UMP è presente in Piazza Bra

Resta sospeso le giornate di lunedì 5 e martedì 6 gennaio.