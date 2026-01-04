Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 5 gennaio.
Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 5 gennaio e per tutta la settimana, fino a domenica 11, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:
- via Forte Tomba
- via ca’ di Aprili
- via Unità d’Italia
- Corso Venezia
- via Fabbricato Scolastico
- via Camillo Cesare Bresciani
- Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.
Ufficio Mobile di Prossimità.
L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:
- Mercoledì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13.00 al mercato in via Poerio
- Giovedì: 7.30/10.00 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante; indi 10.30/13.00 al mercato in via Luigi Prina
- Venerdì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in Piazza Arditi; indi 10.30/13.00 l’Ump è al mercato in piazza XVI Ottobre
- Sabato 7.30/15.30 l’Ump è al mercato dello Stadio; indi 15.30/19.00 l’UMP è presente in Piazza Bra
- Domenica 13.30/19.00 l’UMP è presente in Piazza Bra
Resta sospeso le giornate di lunedì 5 e martedì 6 gennaio.