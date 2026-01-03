Per Natale i carabinieri hanno portato doni a bambini e anziani

I carabinieri di Legnago e San Bonifacio in occasione del Natale hanno portato doni e dolciumi a bambini e anziani.

In occasione delle festività natalizie, i carabinieri delle Compagnie di San Bonifacio e Legnago hanno promosso e condiviso un’iniziativa di solidarietà e vicinanza ad alcuni bambini della scuola dell’infanzia e alle persone con disabilità ospitati presso alcune strutture Onlus del territorio scaligero.

Nell’ occasione, i militari di San Bonifacio hanno raggiunto i diversi plessi scolastici della Bassa veronese, accompagnati da alcuni rappresentanti dell’ Associazione nazionale carabinieri (Anc) dove sono stati accolti con entusiasmo dai bambini, dagli insegnanti e da tutto il personale; in ciascuna scuola sono stati consegnati pacchi regalo contenenti quaderni, pennarelli, giochi educativi e materiale didattico, pensati per accompagnare momenti di gioco e di apprendimento.

I carabinieri di Legnago hanno invece consegnato agli ospiti dell’Associazione “Casa Nostra onlus” numerosi panettoni e dolciumi, in presenza degli operatori socio sanitari, con l’obiettivo di regalare un sorriso e testimoniare in maniera concreta la presenza dell’Arma alle fasce più fragili della comunità che spesso vengono messe da parte, condividendo momenti di gioia e semplicità.