La musica di Roby Facchinetti in versione orchestrale al Teatro Ristori di Verona.

La musica di Roby Facchinetti dei Pooh incontra la sinfonia: lunedì 28 aprile, il Teatro Ristori di Verona accoglierà un evento speciale. Sul podio, il Maestro Diego Basso guiderà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana in un viaggio musicale che reinterpreta le composizioni di Roby Facchinetti, pilastro della canzone italiana, in una chiave del tutto nuova e orchestrale.

Il concerto, dal titolo Symphony – Musiche di Roby Facchinetti, si presenta come un tributo inedito e ambizioso. Brani iconici verranno presentati in una veste sinfonica che ne esalta la struttura melodica ed emotiva, offrendo al pubblico una lettura lontana dalle versioni pop originali. Le nuove orchestrazioni, curate personalmente dal maestro Basso, restituiscono profondità ai pezzi, mettendone in risalto armonie spesso nascoste.

Ad affiancare l’orchestra, il Coro Lirico Giovanile dell’associazione A.LI.VE, formato da giovani voci che vantano già esperienze nei principali teatri lirici di Verona, tra cui l’Arena e il Filarmonico. La combinazione tra orchestra sinfonica e coro lirico trasforma ogni brano in un affresco musicale ricco di pathos.

Facchinetti ospite d’onore.

Facchinetti, presente in sala come ospite d’onore, assisterà a questo omaggio alla sua carriera: tra i brani in programma, titoli intramontabili come Uomini soli, Parsifal, Pensiero e Rinascerò, rinascerai, proposti in una veste che mette da parte strumenti moderni per lasciar parlare l’essenza pura della composizione.

Sound tridimensionale.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, un sofisticato sistema acustico tridimensionale – il d&b Soundscape – permetterà al pubblico di percepire il suono in modo immersivo, con una fedeltà spaziale che segue la posizione reale degli strumenti sul palco.

L’appuntamento è realizzato grazie al contributo dell’Associazione Art Voice Academy e della Fondazione Cariverona.