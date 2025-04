Sul lungolago di Bardolino debutta l’olio Garda Dop con la prima edizione di Olivum.

Bardolino è pronta per Olivum, la prima festa interamente dedicata all’olio extravergine di oliva, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio. Due giornate tra stand, degustazioni, gastronomia e workshop per valorizzare una delle eccellenze del territorio: l’olio Garda Dop.

Il debutto ufficiale dell’evento sarà venerdì 2 maggio alle 17 in piazza del Porto, con la cerimonia di premiazione del Concorso Oleario Internazionale “Aipo d’Argento”, 22esima edizione. Un riconoscimento prestigioso promosso da Aipo (Associazione Interregionale Produttori Olivicoli), che celebra i migliori oli extra vergine a livello internazionale.

Sabato e domenica, dalle 10.30 alle 20.30, il lungolago Cornicello e Lenotti ospiterà produttori del territorio con possibilità di assaggiare e acquistare oli, olive, conserve e cosmetici a base di olio. L’area food, gestita dall’associazione De Gustibus, offrirà piatti tipici come il luccio in salsa con polenta e il Chiaretto Doc.

In piazza del Porto, il pubblico potrà partecipare a workshop e degustazioni guidate a cura di Aipo e del Consorzio di Tutela Olio Garda DOP: dalla scoperta degli oli vincitori del concorso, all’uso dell’olio nella cosmesi, fino all’“Aperivolio”, momento conviviale conclusivo previsto domenica alle 18.30.

Completano il programma le installazioni multimediali dell’artista Ben Peretti, proiettate entrambe le sere alle 20.30 a Villa Terzi, sempre sul lungolago, e a ingresso libero come tutte le attività della manifestazione.

Promosso dalla Fondazione Bardolino Top e dal Comune di Bardolino, con il patrocinio della Regione Veneto, Olivum punta a diventare un nuovo appuntamento fisso tra le manifestazioni legate alle eccellenze del territorio, accanto al Palio del Chiaretto e alla Festa dell’Uva.