Verona, menu d’autunno nei ristoranti tipici.

Nei ristoranti tipici dell’autunno arrivano i menu dedicati all’autunno. Ricette con zucca, broccoli, radicchio, ma anche castagne e melagrana, il menù delle tavole scaligere si colora delle tinte di questa stagione. E dei sapori che accompagnano l’arrivo dei mesi freddi. Torna l’appuntamento con ‘Il Ristorante Tipico…in Autunno’. Dal 30 ottobre al 14 novembre, le cucine veronesi proporranno piatti e pietanze con i prodotti che caratterizzano il raccolto stagionale e le lavorazioni del territorio. Dal “Formaggio Monte fritto con radicchio rosso di Verona in agrodolce”, ai “Bigoli al torchio con broccolo e sarde del lago di Garda”, o al “Filetto al melagrano”. Specialità per palati sopraffini.



L’iniziativa è nata tre anni fa per esaltare i sapori della veronesità, in collaborazione con i 20 ‘Ristoranti tipici’ inseriti nell’omonimo elenco istituito dal Comune di Verona con il Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese. Un progetto che punta a incentivare l’impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera e diffondere la conoscenza dei prodotti locali di ogni stagione. Nei ‘Ristoranti tipici’, infatti, i piatti tradizionali rappresentano il 50% dell’offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando almeno il 50% di prodotti della provincia di Verona o, comunque, della Regione Veneto. Anche l’offerta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano sul territorio.

Tutti i prodotti dell’autunno saranno forniti dall’Azienda Poli Graziano di Oppeano ed altre azienda di Campagna Amica.