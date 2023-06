Il Veneto proposto come Regione europea per lo sport 2024, Zaia: “Territorio e sport binomio indissolubile della nostra identità”.

“Veneto una palestra a cielo aperto”: continua a rafforzarsi il legame tra territorio veneto e sport, grazie alla candidatura a Regione europea per lo sport 2024, iniziativa portata avanti dalla giunta regionale. Si tratta di un riconoscimento proposto da Aces Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles che opera in sinergia con la Commissione Europea e in qualità di Federazione delle associazioni delle capitali e città europee dello sport. L’obiettivo è quello di promuovere l’attività a tutti i livelli e coinvolgere nel progetto tutti i soggetti sportivi e non, attivi sul territorio regionale.

“Veneto e sport costituiscono un binomio indissolubile per il nostro territorio”, ha commentato il presidente della regione. Le attività sportive valorizzano l’orografia di un territorio davvero unico: ma anche gli impianti indoor, le associazioni sportive, i nostri quartieri e città sono votati all’attività fisica e alle competizioni. Ottenere il riconoscimento a “Regione europea dello sport” vuol dire diventare un‘ulteriore visibilità al nostro territorio, con ricadute sociali ed economiche. Abbiamo voluto lanciare anche questa candidatura, dopo il successo dell’attribuzione dei Giochi olimpici del 2026. Il Veneto è pronto, anche in quest’occasione, a dare il meglio di sé per arrivare pronti all’obiettivo”.

Veneto al secondo posto per numero di atleti tesserati in Italia.

La commissione di valutazione ha già compiuto una serie di sopralluoghi visitando alcune realtà sportive di eccellenza tra Venezia, Venezia – Mestre, Cortina, Treviso e Verona. Tra queste: a Venezia Le Remiere e la Vela al Terzo all’Arsenale, oltre allo stadio Penzo con il Venezia FC; la Polisportiva Terraglio di Mestre, il Centro sportivo La Ghirada di Treviso, la visita all’Imoco Volley di Conegliano presso il Palaverde di Treviso.

In provincia di Belluno la Lega navale italiana presso il lago di Santa Croce e a Cortina D’Ampezzo lo Stadio olimpico del ghiaccio oltre alla palestra di Roccia del Cortina 360 e il centro nazionale di preparazione fisica Fisp presso Energym Cortina. A Verona il Bottagisio Sport center, il Bmx Olympic Arena, l’Impianto Paianini center.

In base al numero degli atleti tesserati, il Veneto si colloca, secondo il dato nazionale del 2018, al secondo posto in Italia con 481.517 tesserati (-1,3% rispetto al 2017), pari al 10,4 per cento del totale. Per quanto riguarda le società sportive, invece, si colloca al terzo posto con 5.435 società, pari all’8,7 per cento, mantenendo una posizione di rilevanza a livello nazionale.

Gli sport più diffusi in Veneto per atleti tesserati sono: atletica leggera, calcio, pallacanestro, pallavolo e tennis. Riguardo alle società invece, il calcio si conferma come la disciplina più diffusa. A seguire ciclismo, pallavolo, pallacanestro e pesca sportiva e subacquea.