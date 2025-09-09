Lavori terminati, riapre al traffico la rotonda in corrispondenza del sovrappasso di viale Piave a Verona.

Da oggi pomeriggio, martedì 9 settembre, sarà riaperta al traffico la rotonda in corrispondenza del sovrappasso di viale Piave, interessato nelle settimane scorse da interventi strutturali. Contestualmente, è stata realizzata una rotatoria provvisoria all’incrocio tra via Golino e via Pasteur, uno dei nodi trafficati della città, dove è stato rimosso l’impianto semaforico per agevolare la circolazione in ingresso e in uscita dalla città.

In merito ai lavori del sovrappasso, sono state rafforzate le campate con l’utilizzo di fibre di carbonio, così da aumentarne la resistenza e la durabilità. Sono state verniciate le colonne. La rotatoria di via Golino e via Pasteur, invece, sarà completata in forma definitiva entro fine anno.

“Come promesso — sottolinea l’assessore alle Strade e Ponti Federico Benini — la rotonda di viale Piave è stata riaperta prima dell’inizio delle scuole, così da ridurre i disagi per studenti, famiglie e pendolari. Allo stesso tempo, la rotatoria provvisoria di via Golino e via Pasteur consente di superare le criticità di un incrocio particolarmente congestionato, sostituendo il semaforo con una soluzione più rapida. Si tratta di interventi mirati, realizzati in tempi rapidi, che migliorano la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione in un’area strategica per Verona. I lavori conclusivi, come da crono programma, si chiuderanno entro Vinitaly, nel rispetto degli impegni presi con la cittadinanza”.