Slitta al primo ottobre 2026 il blocco delle auto diesel Euro 5

In Veneto slitta al primo ottobre 2026 il blocco dei veicoli diesel Euro 5.

In Veneto slitta al primo ottobre 2026 il temuto blocco della circolazione dei veicoli commerciali e delle autovetture ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, come inizialmente previsto dalle normative in vigore.

Lo prevede una delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore all’Ambiente Giampaolo Bottacin. La limitazione era prevista nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore ai centomila abitanti.

“Visto il trascurabile impatto degli euro 5 diesel nel complesso delle emissioni in atmosfera – fa notare Bottacin – le Regioni hanno interloquito con il ministro Pichetto Fratin per evitare il blocco di queste auto che, tra l’altro, sono piuttosto recenti. A seguito di questa interlocuzione costruttiva, il ministro, che ringrazio, ha predisposto la modifica normativa statale che bloccava dal primo ottobre 2025 tali veicoli. Ho quindi proposto alla giunta una delibera che evita il blocco, anche per andare incontro a quei cittadini che non hanno la possibilità di cambiare l’auto”.

Non solo, ma la Giunta ha anche affidato a un Comitato Tecnico istituito nell’ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, la valutazione e la determinazione di eventuali misure compensative, alternative alla limitazione strutturale, attraverso una proposta di modifica /integrazione delle vigenti misure del Prtra, da approvare in tempo utile per consentire l’entrata in vigore delle misure individuate e delle Azioni del nostro Piano entro il primo ottobre 2026.