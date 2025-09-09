Fondazione Arena di Verona presenta il nuovo cartellone di Arena Young, oltre 70 appuntamenti da ottobre fino a maggio 2026.

A pochi giorni dal ritorno in classe, Fondazione Arena di Verona ha presentato il nuovo cartellone di Arena Young, con più di 70 appuntamenti in programma da ottobre 2025 a maggio 2026, pensati per scuole, giovani e famiglie.

La rassegna, illustrata dalla soprintendente Cecilia Gasdia e dal vicedirettore Stefano Trespidi, intreccia quattro percorsi differenti tra spettacoli teatrali, musica e incontri formativi. Dopo un 2024 che ha registrato oltre 7.500 presenze e una crescita del pubblico del 32%, il progetto conferma il proprio successo, sostenuto da Generali, Fondazione Cariverona e Provincia di Verona.

Cuore dell’offerta sarà “Il Teatro si racconta”, con matinée per le scuole che spaziano dai classici alle nuove produzioni. Non mancheranno le Anteprime Scuola al Teatro Filarmonico, le attività del Coro di Voci Bianche e gli appuntamenti con “Musica in famiglia”, fino alle serate dell’Arena di Verona Opera Festival 2026.