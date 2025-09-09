Boom di colori e magia al Parco Sigurtà: il Cosplay da record

Successo per il Magico Mondo del Cosplay: 15 mila visitatori e 5 mila cosplayer al Parco Sigurtà di Valeggio.

Il Magico Mondo del Cosplay al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio ha fatto il pieno: ed è record. Oltre 5 mila cosplayer e 15 mila visitatori hanno animato la 19esima edizione dell’evento dedicato a fumetti, manga, anime e cartoons.

Per due giorni, il parco di 600 mila metri quadri si è trasformato in un palcoscenico fantastico: tra il Labirinto, i Laghetti Fioriti e il Castelletto, i cosplayer hanno dato vita a set fotografici, tra ninfee, rose e ibischi in fiore.

Il programma ha alternato sfilate in cosplay, karaoke sulle sigle dei cartoni animati, giochi a tema e animazione interattiva con lo staff di Think Comics. Sul palco si sono esibiti i Cartoonici, il concerto Winx Club e lo spettacolo Diseniamo, una rassegna dei brani Disney dal 1937 a oggi.

Special guest d’eccezione: Giovanni Muciaccia, che ha incantato il pubblico con meme e poesia visiva, e Giorgio Vanni, il re delle sigle dei cartoni, che ha chiuso la manifestazione tra balli e cori sulle note di Dragon Ball, Naruto, Detective Conan e altri successi.

Tra ambientazioni medievali e western, realtà virtuale e laser game, la fantasia ha conquistato grandi e piccini, confermando il Parco Sigurtà come punto di riferimento nazionale per gli appassionati di cosplay. Appuntamento al 2026 per festeggiare le 20 candeline della kermesse.