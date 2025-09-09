Maxi controlli dei carabinieri a Legnago.

I carabinieri di Legnago nella mattinata di lunedì 8 settembre hanno effettuato una importante operazione di controllo del territorio. Durante l’attività sono stati fermati e controllati oltre 27 veicoli, identificate oltre 41 persone e, inoltre, 4 esercizi commerciali.

Una donna è stata deferita in stato di libertà per il reato di rapina impropria in quanto tentava la fuga dopo essere stata sorpresa ad occultare dei prodotti alimentari all’interno della propria borsa; veniva deferito in stato di libertà per la normativa inerente la presenza irregolare sul territorio un soggetto straniero, al quale è stato notificato il decreto di espulsione; un cittadino italiano è stato segnalato al Prefetto poiché in possesso di sostanza stupefacente: è stato, infatti, sorpreso in possesso di alcune dosi di hashish per uso personale.