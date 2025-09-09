Gardaland si veste di Baviera: torna l’Oktoberfest 2025

Bretzel e birra a Gardaland: al via l’Oktoberfest 2025 con musica e specialità bavaresi.

Dal 13 al 29 settembre, Gardaland si trasforma in un grande villaggio bavarese con musica, spettacoli, gastronomia e birra: è tempo di Oktoberfest 2025, l’evento che unisce tradizione, divertimento e gusto.

Le vie del parco si riempiono di bandiere bianco-azzurre, tavolate in legno, carri scenografici e chioschi tipici, creando un’atmosfera da vera festa popolare. Ad accogliere i visitatori c’è il Welcome Show con la spillatura dalla gigantesca botte sopra i cancelli, tra coriandoli e brindisi collettivi.

Non mancano gli spettacoli: dalla musica itinerante con la Kapuziner Bier Band, allo show comico-musicale OktoberWEST, fino al colorato corteo Alle Zusammen…Prosit, che culmina ogni giorno con un grande show in Piazza Jumanji. Per i nostalgici, al Teatro della Fantasia arriva anche Bim Bum Bam Live in versione Oktoberfest, omaggio ai 50 anni del Parco.

Bretzel, currywurst, Spaten e Löwenbräu.

Capitolo a parte il gusto: oltre ai grandi classici come bretzel, currywurst e pollo alla birra, arrivano collaborazioni d’eccezione con i birrifici di Monaco Spaten e Löwenbräu, serviti rispettivamente in Piazza Oblivion e in Piazza Jumanji. Non mancano proposte speciali come panini gourmet e taglieri di speck, accompagnati dalla Franziskaner Weissbier.

Per gli appassionati, due Experience esclusive permettono di abbinare birre e piatti tipici con gadget e sconti dedicati. Il Parco resterà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, con orari prolungati fino alle 21 il sabato e alle 20 la domenica.