Verona conquista il mondo della pizza: una realtà locale nella Top 10 delle migliori pizzerie al mondo.

Simone Padoan porta San Bonifacio nella top 10 mondiale: I Tigli è la settima pizzeria tra le migliori al mondo. La sua attività è stata incoronata secondo la guida internazionale 50 Top Pizza Mondo 2025, presentata ieri 8 settembre a Napoli.

Un traguardo che conferma il ruolo di Padoan come pioniere della pizza contemporanea. Dopo il quarto posto nella classifica italiana, il maestro veronese consolida il suo posto nella top 10 mondiale, risultando l’unica realtà della provincia scaligera a entrare in graduatoria.

Un visionario della pizza.

Vent’anni fa Padoan ha iniziato a rivoluzionare il concetto di pizza: non più solo tradizione, ma anche ricerca, tecnica e sperimentazione. Con I Tigli ha introdotto l’idea di una pizza che unisce impasti da lievito madre e ingredienti di altissima qualità, trattati con la stessa cura del fine dining. Una visione che gli è valsa il plauso internazionale e che ha aperto la strada a un nuovo modo di intendere la pizza in Italia e nel mondo.

Il riconoscimento a Napoli.

Sul palco di Napoli, i curatori della guida – Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro – hanno sottolineato il valore pionieristico di Padoan, capace di trasformare la pizza in un laboratorio di alta cucina. “I Tigli – hanno spiegato – rappresenta una delle prime esperienze fuori dalla Campania a elevare la pizza a piatto d’autore, mantenendo intatta la sua identità popolare”.