Riapre il centro di comunità a Verona: attesi oltre 200 anziani

Via Velino, presto la riapertura del centro di comunità: attese oltre 200 anziani.

Sta per riaprire i battenti il Centro di comunità di via Velino, punto di riferimento per oltre duecento anziani del quartiere Golosine-Santa Lucia. Comune di Verona e 4a Circoscrizione hanno confermato in questi giorni l’imminente ripartenza delle attività ricreative e sociali, affidate alla gestione del Circolo Noi “La Sorgente”.

“Si va concludendo il complesso iter burocratico che consentirà all’associazione di prendere ufficialmente in carico il centro”, ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni.

Un lavoro congiunto tra istituzioni e associazionismo che punta a riattivare uno spazio fondamentale per la socialità degli anziani della zona.