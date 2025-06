Notti d’estate a Verona: prende il via “Cinema in Collina”, film all’aperto tra scenari mozzafiato.

Ritorna anche quest’estate Cinema in Collina, la rassegna cinematografica all’aperto che unisce la magia del grande schermo al fascino delle colline di Verona. Dal 20 al 28 giugno, quattro serate gratuite all’insegna del cinema, della natura e della convivialità, nelle Circoscrizioni 2a e 8a di Verona.

Un’occasione unica per riscoprire il piacere di una serata sotto le stelle, immersi in scenari mozzafiato, con una proposta culturale pensata per adulti, famiglie e bambini. Il progetto, alla sua terza edizione, è sostenuto dal bando regionale Colli Veneti e realizzato grazie al Comune di Verona e all’associazione culturale Vivevisioni – RiCiak, che da anni promuove il cinema come strumento di comunità.

Il programma.

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Circoscrizione 2 – Villa Are.

Giovedì 20 giugno – La volpe e la bambina .

Un viaggio poetico tra uomo e natura, attraverso gli occhi di una bambina e una timida volpe.

. Un viaggio poetico tra uomo e natura, attraverso gli occhi di una bambina e una timida volpe. Venerdì 21 giugno – Il mio vicino Totoro.

Un capolavoro dell’animazione giapponese che incanta con la sua tenerezza e immaginazione.

Circoscrizione 8.