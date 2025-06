Rapine in farmacia armato di coltello e in bicicletta: 38enne veronese finisce in manette. Le foto.

Due rapine a mano armata, stesso copione, coltello in pugno, farmacia nel mirino, fuga in bici: ora, per un 38enne veronese con precedenti, si sono aperte le porte del carcere di Montorio. La Polizia di Stato di Verona, su ordine della Procura, ha eseguito due misure cautelari nei suoi confronti. È ritenuto gravemente indiziato di aver messo a segno due colpi a distanza di pochi mesi, entrambi a farmacie Agec della città.

La prima rapina.

Risale al 3 marzo scorso. L’uomo avrebbe fatto irruzione nella farmacia “Borgo Nuovo” con un grosso coltello, minacciando il personale per farsi consegnare l’incasso. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Il secondo colpo.

Il secondo episodio, più recente, è avvenuto il 22 maggio. Scenario simile: questa volta il colpo è stato messo a segno nella farmacia “Chievo”, sempre in orario di chiusura e con le stesse modalità. Ma con una differenza decisiva: il rapinatore aveva il volto solo parzialmente coperto. Questo dettaglio, insieme ad altri elementi raccolti dagli investigatori della Squadra Mobile, ha permesso di risalire alla sua identità.

Le indagini – condotte dalla sezione Reati contro il patrimonio della Mobile – si sono basate su sopralluoghi, testimonianze e ore di visione dei filmati delle telecamere. Il quadro indiziario ha portato all’emissione delle due ordinanze di custodia cautelare, già eseguite.

In entrambi i casi, l’uomo avrebbe minacciato le farmaciste con un coltello da cucina e sarebbe poi fuggito su una bicicletta con il denaro in tasca. Il 38enne si trova ora nel carcere di Verona-Montorio.