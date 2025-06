Veronese ubriaco scatena il panico e picchia i poliziotti all’aeroporto

Caos su volo Ryanair: 24enne veronese ubriaco picchia i poliziotti all’aeroporto Orio al Serio.

Un 24enne di nazionalità brasiliana, residente a Vigasio, ubriaco, è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio nella notte tra il 16 e il 17 giugno per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, come riporta il Corriere di Verona.

Il giovane era a bordo di un volo Ryanair partito da Londra Stansted e atterrato a Bergamo alle 2:30. Durante il viaggio ha disturbato due passeggere sedute accanto a lui e si è mostrato in stato di evidente alterazione alcolica. Al momento dell’atterraggio, il comandante ha richiesto l’intervento della Polizia di Frontiera.

Inizialmente sceso senza opporre resistenza, una volta sul piazzale dell’aeroporto ha ripreso a comportarsi in modo aggressivo, insultando gli agenti, sfilandosi la cintura e minacciandoli. Durante l’intervento, ha tentato di afferrare la pistola di un poliziotto e ha colpito due agenti, provocando a uno fratture al naso e al gomito (prognosi: 4 settimane) e all’altro una contusione al polso (10 giorni di prognosi).

l’uomo è rimasto agitato anche durante il trasporto e negli uffici della polizia, dove ha continuato a sputare, dare testate e insultare gli agenti. È stato necessario l’intervento di un medico, che gli ha somministrato due dosi di calmanti per sedarlo.

Processato per direttissima, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma due volte alla settimana. Il processo è stato fissato per il 7 ottobre 2025.