Riaperto Ponte Nuovo dopo quasi 4 anni di lavori: ecco com’è

Lavori finiti, mercoledì 13 agosto riapre Ponte Nuovo a Verona: ecco cosa cambia.

A mezzogiorno di oggi, mercoledì 13 agosto, Ponte Nuovo del Popolo a Verona è stato riaperto, dopo quasi 4 anni di lavori. Dal punto di vista strutturale l’intervento di ripristino statico e adeguamento sismico del ponte, il cui cantiere risale a novembre 2021, ha previsto:

il rinforzo di tutti gli elementi strutturali costituenti l’impalcato (travi, traversi e soletta di impalcato in c.a.);

(travi, traversi e soletta di impalcato in c.a.); la sostituzione dei sistemi di appoggio del ponte al fine dell’adeguamento sismico;

al fine dell’adeguamento sismico; l’inserimento di nuovi dissipatori sismici oliodinamici con la realizzazione di un sistema fondazionale su pali profondi dietro le spalle esistenti delle ponte;

esistenti delle ponte; la protezione della soletta del ponte dagli agenti degradanti tramite guaine di impermeabilizzazione, il ripristino dell’impianto di scarico delle acque meteoriche, la completa verniciatura per la protezione delle strutture presenti all’intradosso del ponte;

delle acque meteoriche, la completa verniciatura per la protezione delle strutture presenti all’intradosso del ponte; la pulizia o il rifacimento puntuale degli elementi lapidei che sono stati interamente smontati, restaurati e rimontati, sia sui marciapiedi che sulle balaustre;

che sono stati interamente smontati, restaurati e rimontati, sia sui marciapiedi che sulle balaustre; il rifacimento, a cura del gruppo Agsm Aim, di tutte le tubazioni relative ai servizi pubblici alloggiati sotto il ponte, compreso l’impianto di illuminazione pubblica.

“Ora la struttura rispetta tutti gli standard statici, sismici e di sicurezza – afferma l’assessore alle Strade, Federico Benini -. Da settembre fruirà di un’illuminazione artistica sulle campate, a completamento dell’opera. Dopo l’importante opera del sottopasso di via Città di Nimes, restituiamo alla città un altro punto strategico della viabilità riqualificato”.

Al momento rimane una piccola porzione di cantiere lato Lungadige Re Teodorico che ospita i macchinari destinati a rifinire i marciapiedi. La viabilità resta quella precedente in entrambi i sensi di marcia, con l’aggiunta di uno Stop in uscita dal ponte verso via Carducci, in direzione Borgo Venezia. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari.

“La riapertura di Ponte Nuovo – sottolinea Claudio Marai Commissario della polizia locale – renderà più fluido il traffico veicolare dalla Ztl verso la zone est della città o verso la zona nord, Borgo Trento-Valdonega”.

Cosa cambia con la riapertura.

Con la riapertura completa al transito veicolare e pedonale di ponte Nuovo, entrano in vigore anche nuove disposizioni: