Pastrengo, salvataggio “al limite dell’impossibile” sul canale Biffis

Biffis, un’operazione “al limite dell’impossibile”: elisoccorso salva una 67enne a Pastrengo.

Un intervento di elisoccorso ad altissimo rischio a Pastrengo ha salvato la vita a una donna di 67 anni caduta ieri martedì 12 agosto nel canale Biffis, nella frazione Sega di Cavaion.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30. Sul posto è arrivato in pochi minuti l’elicottero del Suem 118, che ha eseguito una manovra complessa: il pilota ha mantenuto il mezzo sospeso sopra la corrente impetuosa in uno spazio ridotto, mentre un tecnico si è calato con il verricello tra le pareti ravvicinate del canale per raggiungere la donna.

Una volta a bordo, la paziente – in arresto cardiaco – è stata rianimata dal personale sanitario mentre l’elicottero era ancora in volo, per poi essere trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha definito l’operazione “al limite dell’impossibile” e ha ricordato come simili interventi, pur straordinari, facciano parte della quotidianità di questi professionisti: “Non dobbiamo mai considerarli routine. A loro va la nostra ammirazione più sincera”.

Secondo la Regione, la riuscita del salvataggio è stata favorita anche dal recente addestramento per operazioni in acqua, svolto un mese fa, che ha permesso alla squadra di agire con prontezza e precisione in condizioni estreme.