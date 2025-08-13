Un 27enne è stato arrestato per furto: sarebbe stato lui a introdursi in una casa di Nogara in piena notte per rubare.

Nella mattinata dell’11 agosto i carabinieri di Nogara hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 27enne, di origine marocchine, già noto alle forze dell’ordine e in Italia senza fissa dimora, poiché gravemente indiziato di furto aggravato.

Le indagini scaturivano a seguito di denuncia/querela presentata, nella stessa mattinata, da un 48enne residente a Nogara il quale segnalava che durante la notte, mentre lo stesso stava dormendo, qualcuno dopo aver scardinato una finestra, si era introdotto nella sua abitazione e si era impossessato di un computer portatile, due telefoni cellulari e circa 500 euro in contanti.

I carabinieri riuscivano a individuare il presunto autore, grazie ai sistemi di video-sorveglianza presenti in quell’area che lo immortalavano proprio durante il compimento del delitto, acquisizione che consentiva di individuare il presunto autore e il domicilio dello stesso. L’immediata perquisizione del citato domicilio permetteva di individuare all’interno dell’abitazione il 27enne e di rinvenire nella sua disponibilità la refurtiva che, successivamente, veniva restituita al legittimo proprietario.

Il 27enne, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva sottoposto a fermo stante i gravi indizi di colpevolezza acquisiti a suo carico e, concluse le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Verona Montorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.