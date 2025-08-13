Riqualificazione e lavori di via XX Settembre, il comune di Verona decide nuove agevolazioni per bar e negozianti della zona.

Continuano i lavori di riqualificazione di via XX Settembre, un intervento che dovrebbe mettere fine agli annosi problemi di allagamenti, rinnovando una rete fognaria vecchia di oltre un secolo. L’opera si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento urbano che include anche la realizzazione della nuova rete filoviaria. Durante il cantiere, il Comune di Verona ha scelto di stare concretamente accanto ai commercianti della zona, introducendo misure di sostegno pensate per ridurre l’impatto dei lavori sulle attività quotidiane.

“Il cantiere di via XX Settembre procede – spiega l’assessora al Commercio e alle attività produttive, Alessia Rotta – e si integrano i provvedimenti pensati assieme a operatori ed esercenti. Con la delibera approvata oggi si aggiungono agli sgravi, già in atto per gli esercenti di via XX Settembre, i plateatici in piazza XVI ottobre (piazzetta Santa toscana) e via Campofiore. Nel tratto di via XX settembre dove il cantiere è già finito e il sedime è già asfaltato, aperto al traffico solo ai frontisti, bar e ristoranti, come da richieste pervenute, potranno allestire un plateatico mentre le altre attività commerciali potranno usufruire di dello spazio antistante il fronte strada per esporre i propri prodotti. I ritocchi alle delibere sono state fatti nello spirito di dialogo con gli esercenti del quartiere”.

Le misure previste.

In particolare, i negozi di vicinato di via XX Settembre avranno la possibilità di utilizzare fino a 5 metri quadri antistanti al proprio locale per esporre la propria merce, anche in deroga al Regolamento di polizia urbana. Sarà sufficiente presentare domanda, compilando i moduli scaricabili dal portale del Comune e inviandoli alla Direzione Commercio e Manifestazioni – Ufficio Commercio Fisso. I negozianti dovranno avere cura di mantenere un corridoio libero per garantire il passaggio dei pedoni.

E’ previsto anche uno sconto dell’80% della parte variabile della tassa sui rifiuti, rapportato al periodo di durata dei lavori. Vi avranno diritto i titolari di un esercizio commerciale, artigianale o assimilato con sede operativa al piano terreno e con vetrina, che abbiano subito una contrazione del fatturato nell’anno 2025 pari almeno al 30% rispetto all’anno precedente e che risultino in regola con i pagamenti della tassa rifiuti degli anni precedenti. L’importo massimo scontabile per ciascuna attività è fissato in 5 mila euro.