Via XX Settembre: fine lavori sul primo tratto, la strada di Veronetta riapre lunedì.

Buone notizie per residenti e commercianti di Veronetta: da lunedì riapre al traffico il primo tratto di via XX Settembre, chiuso per il maxi cantiere di riqualificazione che sta trasformando una delle arterie principali del quartiere.

Dopo settimane di lavori intensi e qualche ritardo dovuto al caldo record di queste ultime settimane, la prima porzione di strada, dall’incrocio con via dell’Artigliere a via Maffi, torna accessibile. Qui sono stati completamente rifatti i sottoservizi: acquedotto, fognature, linee elettriche e scarichi sono ora nuovi di zecca, con tanto di prove di portata superate a pieni voti.

“In questo weekend toglieremo le recinzioni e lunedì restituiremo ai cittadini la strada — conferma Giuseppe Mazza, presidente di Amt3 —. Intanto è già avviato anche il secondo tratto di cantiere, da via Maffi a vicolo Terrà, dove i lavori proseguono regolarmente”.

Nuovi marciapiedi, più ampi e moderni.

Non appena liberata la carreggiata, si parte subito con la seconda fase: mercoledì 16 luglio inizierà il rifacimento dei marciapiedi, che non solo saranno rinnovati ma in alcuni punti anche allargati. “Procederemo a tratti, da via Maffi verso via San Vitale — spiega l’assessore Tommaso Ferrari —. I lavori si svolgeranno su entrambi i lati della strada, ma garantiremo sempre il passaggio di auto e l’accesso sicuro alle abitazioni con passerelle metalliche”.

Il cantiere sui marciapiedi avanzerà a blocchi di circa 40 metri, lavorando un lato per volta. Qualche rallentamento sarà inevitabile, ma senza impatti sul cronoprogramma complessivo di questo intervento strategico per Veronetta.

Viabilità: “Traffico sotto controllo”.

La viabilità resta sorvegliata speciale, soprattutto in punti delicati come via San Paolo. “Stiamo monitorando tempi di attraversamento e flussi per valutare eventuali restrizioni — spiega Michele Fasoli, responsabile mobilità —. Potremmo riservare l’accesso di via San Paolo solo ai residenti e ai mezzi autorizzati”.

Intanto, novità anche sul fronte di Lungadige Porta Vittoria: i lavori di Acque Veronesi si sposteranno presto in Lungadige Pasetto. “Entro fine agosto chiuderemo Porta Vittoria e riapriremo quel tratto in entrambi i sensi di marcia”, assicura Diego Macchiella, direttore generale di Acque Veronesi. Chi vuole restare aggiornato può consultare tutte le fasi del cantiere sul sito filoviaverona.it.