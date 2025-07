Identificato il corpo ripescato in Adige, non è Clara Rossignoli

Non è di Clara Rossignoli, ma di una donna padovana, il corpo ripescato l’altro giorno nel fiume Adige, in provincia di Rovigo.

E’ stato identificato il corpo ripescato nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 luglio nel fiume Adige: non si tratta di Clara Rossignoli. Il cadavere, che da tempo si trovava in acqua, e che era stato ripescato dall’Adige nel Rodigino, come riporta Il Gazzettino apparterrebbe infatti a una donna di 68 anni residente a Pozzonovo, in provincia di Padova.

Il corpo sarebbe stato riconosciuto, attraverso gli effetti personali, dai parenti della donna, che era scomparsa dalla casa di Pozzonovo lo scorso 21 giugno. Rimane quindi il mistero su Clara Rossignoli, la 78enne di Porto di Legnago della quale non si hanno tracce dallo scorso mese di aprile.