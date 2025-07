Fondazione Cariverona e Carifac firmano un accordo da 35 milioni

Ancona, nuove risorse per il territorio: fondazione Carifac riceve 35 milioni da Cariverona.

Fondazione Cariverona e Fondazione Carifac hanno presentato oggi, nella Sala Giunta del Comune di Ancona, un accordo che segna il passaggio della competenza territoriale sulla provincia di Ancona da Cariverona a Carifac.

Un’intesa che punta a rafforzare la vicinanza alle comunità locali, garantendo continuità e risorse. Cuore dell’operazione è il trasferimento di un contributo straordinario di 35 milioni di euro a Carifac, che sarà destinato a progetti e iniziative sul territorio. A questo si aggiunge la conferma degli impegni già presi da Cariverona (circa 10 milioni) e il passaggio patrimoniale del suolo di Palazzo Camerata.

A illustrare i dettagli sono stati i presidenti Bruno Giordano (Cariverona) e Dennis Luigi Censi (Carifac), insieme al sindaco di Ancona Daniele Silvetti, che ha accompagnato e sostenuto l’intero percorso. Nell’Organo d’Indirizzo di Carifac entreranno anche un rappresentante del Comune di Ancona e uno dell’Università Politecnica delle Marche, designato in accordo con l’amministrazione comunale.

All’incontro hanno preso parte anche esponenti del mondo accademico, del volontariato e della diocesi, a conferma di un dialogo aperto tra istituzioni e comunità.

L’iter ora passa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’autorizzazione definitiva. Una volta completato, l’accordo promette di portare nuove energie e risorse per sostenere progetti sociali, culturali ed educativi in tutta la provincia di Ancona.