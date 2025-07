Allarme di Confagricoltura Verona: uno scarabeo giapponese minaccia gli agricoltori e le coltivazioni di frutta e verdura.

Dopo la cimice asiatica, un altro insetto asiatico minaccia le coltivazioni di frutta e verdura delle aziende agricole del Veneto e del Veronese: uno scarabeo. In un vigneto nel Trevigiano sono stati avvistati, infatti, alcuni esemplari di Popillia Japonica, scarabeo giapponese che si alimenta con quasi 300 specie vegetali, settore viticolo compreso. Le larve infestano i prati nutrendosi delle radici, mentre gli adulti attaccano numerose specie spontanee, ornamentali, forestali e da coltivazione, provocando defogliazioni, distruzione di fiori e frutti.

“Sulle nostre coltivazioni incombe un’altra specie aliena che può darci grossi grattacapi – sottolinea Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona -. Confidiamo in una pronta azione, compiuta congiuntamente da istituzioni, tecnici e agricoltori, che possa contenere la diffusione di questa specie, evitando un’infestazione totale come quella della cimice asiatica che ha creato e crea tantissimi danni nella campagne. Lo scarabeo giapponese è un coleottero nocivo prioritario, estremamente polifago e dannoso per numerose colture: se si diffondesse sarebbe la catastrofe. Il Servizio fitosanitario Regionale ha attivato lo stato d’allerta, intensificando le indagini sul territorio con la raccolta di campioni per l’identificazione in laboratorio. Invitiamo gli agricoltori veronesi a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali presenze al servizio regionale”.

Le trappole dell’università di Verona.

In collaborazione con l’università di Verona, verranno installate nei prossimi giorni alcune trappole nell’area interessata del Trevigiano, come misura fitosanitaria immediata per la cattura massale e per limitare il rischio di diffusione. Lo scarabeo giapponese, originario del Giappone e della Russia orientale, è stato accidentalmente introdotto in Nord America all’inizio del XX secolo, diffondendosi anche in Europa a partire dal 2014, con i primi focolai in Piemonte e Lombardia. Attualmente è presente in alcune aree dell’Italia settentrionale e della Svizzera, ma la sua diffusione in Europa rimane una grave minaccia per l’agricoltura, le aree verdi e gli ecosistemi.

Popillia Japonica attacca in primis le piante di melo e pesco, oltre a piccoli frutti e viti. Inoltre si nutre di graminacee, mais e soia, non disdegnando tiglio, acero e rosa. Gli adulti danneggiano soprattutto le foglie, che seccano e cadono. Le larve si nutrono nei primi strati del suolo, sotto la superficie, causando danni alle radici delle piante ospiti. Nel caso di forti infestazioni su tappeti erbosi si osservano sintomi quali assottigliamento, ingiallimento e avvizzimento del cotico erboso. A fine estate o all’inizio dell’autunno, a causa dello stress idrico, appaiono ampie chiazze di erba secca e morta.