Poste, boom della nuova Super App: a Verona già 79mila utenti

Il successo della Super App di Poste Italiane arriva a Verona: 79mila clienti la usano.

In poco più di un mese dal lancio, la nuova Super App di Poste Italiane ha conquistato anche Verona: oltre 79mila clienti l’hanno già utilizzata per prenotazioni e servizi digitali.

A livello nazionale gli utenti attivi sfiorano i 9 milioni, con l’app che guida le classifiche dei download gratuiti su Apple Store e Google Play. L’obiettivo è ambizioso: diventare l’unico punto d’accesso all’intero ecosistema di servizi del Gruppo, semplificando la vita a 46 milioni di clienti.

Progettata per essere sicura e intuitiva, la piattaforma si adatta alle preferenze di ogni utente e continuerà a evolversi grazie anche all’intelligenza artificiale. Tra le novità, un sistema di prenotazione telefonica pensato per chi ha poca dimestichezza con il digitale: chiamando lo 06.4526.4526 è possibile fissare un turno all’ufficio postale. Nel Veronese il servizio è attivo negli uffici con gestore delle attese e riservato a chi ha certificato il proprio numero sul sito di Poste o lo ha associato a strumenti di pagamento dell’azienda.