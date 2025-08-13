SuperEnalotto, vincita a Negrar di Valpolicella: centrato un “5”

Vincita SuperEnalotto in provincia di Verona: la Dea bendata fa tappa a Negrar.

Colpo fortunato al SuperEnalotto in provincia di Verona: vincita a Negrar di Valpolicella: oltre 15mila euro con un “5”. Nell’estrazione di martedì 12 agosto, un giocatore ha centrato un “5” da 15.900,84 euro giocando al Bar Mary di via Massimo d’Azeglio.

Il Veneto è stato protagonista con altre tre vincite di pari importo: due a Venezia, nella tabaccheria di via Sandro Gallo 145 C, e una a Longare (Vicenza) al Tabacchi e Giornali di via Europa 4.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni è stato realizzato lo scorso 22 maggio a Desenzano del Garda. Per la prossima estrazione di giovedì 14 agosto, il jackpot sale a 38 milioni di euro.