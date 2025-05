Verona, nessuna rettrice eletta: terza votazione decisiva martedì

Università di Verona: ancora nessuna rettrice eletta, si andrà al terzo turno.

Non è bastata la seconda votazione per eleggere la nuova rettrice dell’Università di Verona: nella giornata di venerdì 16 maggio, dalle ore 9 alle 17, si sono svolte le operazioni di voto, ma nessuna delle due candidate in corsa ha raggiunto il quorum dei due terzi necessario per l’elezione.

Chiara Leardini, professoressa ordinaria di Economia aziendale e direttrice del Dipartimento di Management, ha ottenuto 506 preferenze. A seguirla Roberta Facchinetti, professoressa ordinaria di Lingua e linguistica inglese e direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature straniere, con 297 voti.

All’appuntamento elettorale hanno partecipato 1.334 aventi diritto, tra cui docenti, rappresentanti degli studenti negli organi collegiali (Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Consigli di dipartimento e delle Strutture di raccordo), oltre al personale tecnico-amministrativo, il cui voto ha un peso del 20%.

Poiché nessuna delle candidate ha raggiunto la soglia dei due terzi dei voti favorevoli, è quindi necessario un terzo turno. La prossima votazione è fissata per martedì 20 maggio: questa volta sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti per decretare la nuova guida dell’ateneo scaligero.