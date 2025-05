Straverona 2025: migliaia attesi per la storica manifestazione sportiva veronese.

Torna domenica 18 maggio l’appuntamento con Straverona, la storica manifestazione che ogni primavera anima le strade della città coinvolgendo migliaia di podisti, camminatori e famiglie. Promossa da Associazione Straverona Asd in collaborazione con il Comune di Verona, l’iniziativa si conferma un momento di sport, partecipazione e inclusione, grazie anche al sostegno di numerosi sponsor e partner.

L’edizione 2025 è stata anticipata nelle settimane precedenti dal contest per la scelta della maglia ufficiale. La frase selezionata per quest’anno, “Pensito de farghela?”, coniuga ironia e spirito veronese, interpretando con leggerezza e autenticità l’anima della Straverona. Un motto che si prepara a diventare il simbolo di questa nuova edizione e ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso. La novità di questa edizione sono i tre percorsi per la prima volta distinti tra loro, ciascuno con un proprio tracciato e punti di ristoro dedicati. Anche l’arrivo sarà diverso da percorso a percorso.

I percorsi.

Tre saranno i percorsi allestiti, che toccheranno i punti più suggestivi della città. I podisti si potranno confrontare con un percorso di 5 km, pianeggiante e privo di barriere architettoniche, adatto anche alle famiglie, un secondo percorso di 10 km, che si snoda tra tratti pianeggianti e collinari, e infine un percorso di 20 km che si svilupperà nel centro città e sulle colline circostanti Verona, alla scoperta di luoghi e paesaggi mozzafiato.

A ciascun percorso sarà accompagnato un hashtag dedicato, che i podisti potranno usare nelle foto della giornata: 5 km – #Ricarica, 10 km – #Rincorsa e 20 km – #Resistenza. Le partenze sono previste da Portoni della Bra: alle ore 8:30 per i 20 km, alle 8:45 per i 10 km e alle 9:00 per i 5 km.

In collaborazione con l’Università degli Studi di Verona e il Centro Maratona, sono stati programmati dieci appuntamenti di preparazione pensati per coinvolgere i più giovani e avvicinarli al mondo della corsa cittadina.

Iscrizioni.

Le iscrizioni sono aperte online su www.straverona.it, presso lo stand in Piazza Bra e in questi negozi convenzionati, fino al 17 maggio.

CISALFA SPORT – Sona, Via Friuli 5.

CISALFA SPORT – Verona C/C ADIGEO, Viale delle Nazioni, 1c.

CISALFA SPORT – S. Giovanni Lupatoto C/C VERONA UNO, Via Monte Cristallo, 1.

KM SPORT – Bussolengo, Via Verona 8/2.

KM SPORT – San Martino Buon Albergo, Viale del Lavoro 22.

SPORT LIFE – Bovolone, via San Pierino.

VERONA RUNNER – Bussolengo, Piazzale Vittorio Veneto, 41/d

VRM HUB – Verona, Circonvallazione Maroncelli 7E

Ci si potrà iscrivere anche direttamente nel Loggiato della Gran Guardia il giorno dell’evento, dalle ore 07:30. All’arrivo, per tutti è prevista la sacca ristoro contenente prodotti alimentari offerti dai partner. Per chi ha pagato la quota intera, è inclusa anche la maglia tecnica Straverona. Sono previste agevolazioni per i gruppi podistici affiliati FIASP, UMV, UISP e FIDAL. Per i minori di 14 anni accompagnati da un genitore, l’iscrizione è gratuita.

Straverona Junior .

L’evento dedicato ai più piccoli è previsto per il pomeriggio di sabato 17 maggio, con la dodicesima edizione della Straverona Junior, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni, per avvicinarli fin da subito a uno stile di vita sano e attivo. A seguire, la staffetta Genitori & Figli, una divertente corsa dove i genitori raggiungono i figli a metà percorso in un momento di festa condivisa. Partenza alle 15:00, premiazioni alle 17:00. Le iscrizioni sono aperte online fino al 16 maggio suwww.straverona.it/straverona-junior o il giorno dell’evento a partire dalle 14:00, presso lo stand in Piazza Bra.

Straverona e progetto “adozione di prossimità”.

La solidarietà e l’impegno sociale da sempre caratterizzano Straverona. Il Charity Program 2025 sostiene “Adozione di Prossimità”, un’iniziativa di Valpolicella Benaco Banca rivolta a chi desidera contribuire al benessere delle realtà sociali locali. Il Consiglio di Amministrazione della banca seleziona enti e associazioni che necessitano di contributi stabili e continuativi, individuando progetti sociali meritevoli che possono essere sostenuti dalla comunità attraverso donazioni singole o ricorrenti.

Straverona sostenibile.

Straverona 2025 rinnova il suo impegno per la sostenibilità ambientale, economica e sociale. In collaborazione con DNA Sport Consulting, vengono applicate le linee guida della norma ISO 20121 per una gestione sostenibile degli eventi. L’importante valore della sostenibilità per Straverona trova conferma anche nella scelta del suo Main Sponsor, AGSM AIM, che fornirà energia da fonti rinnovabili certificate. Insieme ai Green Partner Acque Veronesi e Amia, e con il supporto di Plastic Free ODV Onlus, sarà eliminata la plastica dalla distribuzione dell’acqua.

Per chi volesse raggiungere il centro in bicicletta, sarà possibile usufruire del parcheggio custodito FIAB in Piazza Bra. In collaborazione con ATV, nelle fasce orarie 06:30–08:30 e 11:00–14:00 saranno disponibili per i partecipanti le navette gratuite dai parcheggi B e C dello stadio a Piazza Cittadella.

Grande attenzione anche ai partecipanti celiaci: nei punti ristoro, grazie alla preziosa collaborazione con AIC – Associazione Italiana Celiachia, saranno disponibili anche prodotti senza glutine.

Promozione patrimonio culturale e artistico.

Rinnovata anche per quest’anno la collaborazione con la Fondazione Verona Minor Hierusalem, organizzatrice della tradizionale “Passeggiata Culturale” che si terrà sabato 17 maggio con partenza alle ore 14:30. Verranno proposti tre diversi percorsi, ognuno dei quali porterà alla scoperta di due chiese all’interno dei tre itinerari culturali proposti dalla Fondazione Verona Minor Hierusalem, ovvero: “Rinascere dall’Acqua. Verona aldilà del fiume”, “Rinascere dalla Terra. Verona crocevia di civiltà, storia e cultura” e “Rinascere dal Cielo. Verona tra le note di Mozart e una nave di santi”.

Si mantiene attiva, anche per quest’anno, la convenzione che permette a tutti i partecipanti della Straverona, durante il weekend dell’evento, da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025, di entrare a prezzo agevolato nei siti archeologici e nei musei più importanti di Verona, come l’Arena, Castelvecchio, il Teatro Romano e molti altri.

Eventi collaterali e area expo.

A fare da sfondo ai numerosi eventi sarà l’area expo allestita in Piazza Bra, aperta sabato 17 dalle 10:00 alle 19:00 e domenica 18 dalle 7:30 alle 14:00. Il 18 maggio sono previste diverse attività di animazione sia in Piazza Bra che lungo i percorsi.