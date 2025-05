Oriente Day debutta a Verona a Villa Buri

Verona si tinge d’Oriente: a Villa Buri due giorni dedicati a benessere, spiritualità e sapori etnici.

Il 1° e 2 giugno, Villa Buri a Verona farà da cornice a Oriente Day, un evento immersivo tra cultura, spiritualità e pratiche olistiche provenienti dal mondo orientale.

Un’esperienza per corpo, mente e spirito.

Due giorni di eventi, workshop, conferenze e spettacoli per tutti i gusti. Il programma propone oltre 70 attività: dallo yoga alla meditazione, dai massaggi olistici alle danze orientali, dalle conferenze su discipline spirituali alle letture dei tarocchi e costellazioni familiari.

Non mancheranno laboratori per adulti e bambini, trattamenti energetici, musica dal vivo e spazi per rilassarsi e rigenerarsi. Per chi cerca un’esperienza ancora più intensa, saranno disponibili workshop esclusivi della durata di due ore su prenotazione.

Gli eventi speciali.

Tra le attrazioni principali ci sarà la creazione del mandala di sabbia da parte dei monaci tibetani, un’opera effimera e ricca di significato spirituale che verrà dissolta lunedì pomeriggio in un rito simbolico sull’impermanenza delle cose.

All’interno del parco sarà allestita anche una tenda tradizionale iraniana dei nomadi Qashqai, dove sarà possibile immergersi nella cultura persiana, tra racconti, tè caldo, narghilè e tappeti intrecciati a mano, simboli di spiritualità e identità.

Sapori orientali.

Anche il palato sarà protagonista grazie all’Oriental Street Food, con piatti tipici da India, Cina, Giappone e altre cucine asiatiche. Vegetariani e vegani troveranno un’ampia scelta di pietanze gustose e profumate da provare nei vari food truck presenti nell’area dedicata.

Un evento che unisce tradizione, inclusione e crescita.

Nato con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro tra culture, Oriente Day promuove l’integrazione tra saperi antichi e bisogni contemporanei. Alberto Giacalone è il co-fondatore dell’evento. Negli anni, l’evento ha coinvolto oltre 70.000 persone in tutta Italia, diventando un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche e percorsi di crescita personale.

Ingressi.