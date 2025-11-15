Questura di Verona, aperture straordinarie dell’Ufficio immigrazione

Aperture straordinarie dell’Ufficio immigrazione della Questura di Verona, 560 le pratiche extra che sono state sbrigate.

Nel corso di questa settimana l’Ufficio immigrazione della Questura di Verona ha organizzato due aperture straordinarie. Con la prima, di mercoledì pomeriggio, è stato possibile far fronte a 60 appuntamenti extra rispetto all’agenda giornaliera; sabato mattina, invece, sono stati ben 500 i posti messi a disposizione, anche questi tutti esauriti.

Le due aperture hanno consentito di accogliere complessivamente 560 utenti e di portare avanti le attività programmate senza alcuna criticità.