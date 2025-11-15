Valeggio sul Mincio, la strada provinciale 55 chiusa per consentire interventi di restauro al Ponte Visconteo.

La strada provinciale 55 “Viscontea” sarà interessata da una serie di chiusure temporanee al traffico nel territorio di Valeggio sul Mincio per consentire l’avanzamento dei lavori di restauro del Ponte Visconteo.

Il primo stop alla circolazione, come comunica il comune di Valeggio, è previsto da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025, periodo durante il quale il tratto in corrispondenza del ponte rimarrà chiuso per permettere le operazioni di smontaggio dell’impalcatura storica. Durante i lavori, la viabilità sarà comunque garantita tramite percorsi alternativi, che saranno opportunamente segnalati sul posto.

La Provincia di Verona comunica invece che dal 17 al 28 novembre verrà sospesa la circolazione lungo un ulteriore tratto della SP55, sempre nel territorio comunale di Valeggio sul Mincio. La richiesta, avanzata dal Comune, si è resa necessaria per consentire i lavori di restauro conservativo del Ponte Visconteo, finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dell’antico manufatto.